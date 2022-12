Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221227-1: Aufmerksamer Zeuge verhindert mutmaßlichen Fahrraddiebstahl

Kerpen (ots)

Polizeibeamte stellen Fahrrad und Schloss sicher

Dank eines aufmerksamen Zeugen haben Beamte der Polizei Rhein-Erft-Kreis in der Nacht zu Dienstag (27. Dezember) einen mutmaßlichen Fahrraddiebstahl in Kerpen-Horrem unterbunden.

Ein 23-jähriger Zeuge alarmierte die Polizei gegen ein Uhr wegen eines Fahrraddiebstahls in der Bahnhofstraße. Er habe beobachtet, wie drei männliche Personen ein Fahrrad am Bahnhof Horrem entwendeten. Hinzugerufene Polizisten entdeckten drei junge Männer (17, 17, 20) mit einem Mountainbike in Höhe einer Gaststätte in der Bahnhofstraße. Dabei sollte es sich nach Angaben des Zeugen um die drei zuvor von ihm beobachteten Personen handeln. Auf Nachfrage gab einer der 17-Jährigen an, dass das mitgeführte Zweirad ihm gehöre. Einen Eigentumsnachweis konnte der Jugendliche vor Ort jedoch nicht erbringen.

Polizisten stellten das Mountainbike sowie das beschädigte Fahrradschloss sicher. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls aufgenommen. (jus)

