POL-OB: Kontrollmaßahmen im Stadtgebiet - Polizei Oberhausen mit Netzwerkpartnern im Einsatz

Oberhausen (ots) - Am Montag, dem 21.11.2022, gegen 08:30 Uhr ist in Oberhausen auf der Falkensteinstraße eine Fußgängerin (75) bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau war als Fußgängerin auf der Falkensteinstraße unterwegs. Auf dem Fußgängerüberweg im Bereich der Hausnummer 211 überquerte sie die Straße. Kurz vor der Verkehrsinsel fuhr ein Fahrzeug von links heran und touchierte sie. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Autofahrer (53) gab an, die Frau ...

mehr