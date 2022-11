POL-OB: Fußgängerin angefahren

Oberhausen (ots) - Am 18.11.2022 gegen 15:00 Uhr ist ein Mann (37) einer süßen Versuchung erlegen. Er hat an der Ecke Duisburger Straße/Wilmsstraße in Oberhausen Schokoladenprodukte im Wert von circa 80 Euro gestohlen. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann paketweise Schokoriegel einpackte und ohne zu bezahlen durch einen geöffneten Kassenbereich ging. Als er darauf angesprochen wurde, zeigte er sich verbal sehr ...

mehr