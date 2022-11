Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Süße Versuchung beim Discounter in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 18.11.2022 gegen 15:00 Uhr ist ein Mann (37) einer süßen Versuchung erlegen. Er hat an der Ecke Duisburger Straße/Wilmsstraße in Oberhausen Schokoladenprodukte im Wert von circa 80 Euro gestohlen.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann paketweise Schokoriegel einpackte und ohne zu bezahlen durch einen geöffneten Kassenbereich ging. Als er darauf angesprochen wurde, zeigte er sich verbal sehr aggressiv und bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einer benutzten Spritze. Er flüchtete aus dem Geschäft, wurde aber verfolgt und schließlich von einer Polizeistreife gestellt. Anzeige wurde erstattet, der Mann wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell