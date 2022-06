POL-RE: Gladbeck: Fahrradfahrer schwer verletzt - Hinweis auf Alkohol - KORREKTUR ALTER

Recklinghausen (ots) - Als eine 67-jährige Recklinghäuserin am Montag, um 13.05 Uhr, aus einer Parklücke am Bruchweg in den fließenden Verkehr einfuhr, kollidierte sie mit dem Auto einer 52-jährigen aus Recklinghausen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto der 52-Jährigen zusätzlich in einen geparkten Wagen geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Die 52-Jährige ...

