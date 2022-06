Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Montagnachmittag (14 Uhr) wurde ein 6-jähriges Mädchen aus Bottrop leicht verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad unterwegs und querte gerade die Pestalozzistraße, als sie mit einem 26-jährigen Motorradfahrer aus Gelsenkirchen zusammenstieß. Der Mann fuhr in Richtung Gladbecker Straße. Das Mädchen wurde vorsichtshalber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

