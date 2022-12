Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221223-2: Autofahrer kollidiert mit Baum und flüchtet zu Fuß - Blutprobe

Kerpen (ots)

Hubschrauber im Einsatz

Am Freitag (23. Dezember) hat ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 7.30 Uhr der Polizei ein Auto in einem Straßengraben der Kreisstraße (K) 53 gemeldet. Am Einsatzort stellten Polizisten fest, dass sich der Fahrer nicht mehr in dem VW befand. Die Beamten forderten einen Hubschrauber an, um nach dem Autofahrer zu suchen.

Die Einsatzkräfte fanden den Flüchtigen kurze Zeit später in einem angrenzenden Waldstück. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den verletzten Mann (42) und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 0,3 Promille an. Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt im Krankenhaus wenig später entnahm.

Weitere Polizisten ließen den Lupo zwecks Eigentumssicherung abschleppen. Für die Dauer der Arbeiten am Unfallort war die betroffene Richtungsfahrbahn gesperrt. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Der Tatverdächtige muss sich nun in Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (sc)

