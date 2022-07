Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aktueller Wohnungseinbruchradar für Oberhausen

Oberhausen (ots)

Der aktuelle Wohnungseinbruchsradar für die vergangene Woche (24.06. - 30.06.) liegt vor. Insgesamt wurden acht Taten durch Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei Oberhausen angezeigt, davon vier Versuche.

Sichern Sie auch "versteckte Bereiche", die schlecht einzusehen sind, wie Garten- und Terrassentüren!

Denn in einem aktuellen Fall gelangten bisher unbekannte Täter über den Garten eines Hauses in Oberhausen-Holten an die rückwärtige Terrassentür. Nach dem Aufhebeln der Tür drang man in das Reihenhaus ein. Behältnisse im Esszimmer, im Kinderzimmer sowie im Schlafzimmer wurden geöffnet und durchsucht. Nach der Tat wurde die Örtlichkeit wieder auf dem Einstiegsweg verlassen. Entwendet wurde Bargeld, Goldschmuck und Mobiltelefone.

