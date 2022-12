Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221228-1: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugensuche

Hürth (ots)

Tatbeute bislang unbekannt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei circa 180 Zentimeter großen und ungefähr 20 bis 25 Jahre alten Personen. Den Unbekannten wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (28. Dezember) einen Zigarettenautomaten in Hürth-Fischenich gesprengt zu haben. Beide seien von sportlicher Statur und vermummt gewesen. Eine der Personen soll dunkel gekleidet gewesen sein. Die Andere habe eine auffällige, beige Jacke getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2.45 Uhr alarmierte ein Zeuge (19) die Polizei. Er habe verdächtige Geräusche aus seinem Garten und kurze Zeit später einen lauten Knall an der Drafenstraße gehört. Danach habe der 19-Jährige zwei vermummte Personen gesehen, die zu Fuß in Richtung der Straße 'An Sankt Martin' geflüchtet sein sollen. Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort einen gesprengten Zigarettenautomaten fest.

Beamte sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. Die Tatbeute ist bislang unbekannt. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell