Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. 13-jähriger Junge vermisst.

Lippe (ots)

Seit gestern (13. April 2022) wird ein 13-jähriges Kind vermisst. Zuletzt wurde der Junge in einer Einrichtung in Barntrup gesehen. Er ist kräftig gebaut, hat dunkle Haare und dunkle Augen. Vermutlich trägt er einen blauen Kapuzenpullover. Ein Foto des Kindes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/77758 Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231/6090 oder an jede andere Polizeidienststelle.

