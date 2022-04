Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Unbekannter beschädigt Tür eines Brillenfachgeschäftes.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter beschädigte beim Rangieren mit einem Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Friedrich-Petri-Straße die Eingangstür eines Brillenfachgeschäftes. In der Nacht von Freitag auf Samstag (8.- 9. April 2022) kam der oder die Unbekannte offenbar vom rechten Weg ab und fuhr gegen die Tür. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

