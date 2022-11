POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte entwenden Rucksack aus unverschlossenem Auto

Ettlingen (ots) - Mehrere hundert Euro Beute machten bislang unbekannte Täter, nachdem sie am Montag in ein Mehrfamilienhaus in Ettlingen gewaltsam eindrangen. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher zwischen 14:45 Uhr und 20:30 Uhr Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Drachenrebenweg. Sie kletterten über die Regenrinne auf den Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten ein Fenster auf. In der ...

