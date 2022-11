POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Bei einem Unfall am Montagmorgen an einem Kreisverkehr in Östringen erlitt ein Rollerfahrer leichte Verletztungen. Ein 67-Jähriger war gegen 09:15 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kraichgauer Weinstraße unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr übersah ihn wohl ein 82-jähriger Autofahrer. Bei der darauffolgenden Kollision stürzte der Rollerfahrer ...

