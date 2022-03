Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Grundsteinlegung für Schulcampus in Grevesmühlen

Schwerin (ots)

Bauminister Christian Pegel wird morgen mit Bürgermeister Lars Prahle, an der Grundsteinlegung für den Bau des Schulcampus in der Stadt Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg teilnehmen.

Termin: Mittwoch, 15.03.2022, 10 Uhr

Ort: Grevesmühlen, Ploggenseering 64 (Baustelle hinter der Grundschule)

Zunächst wird in einem ersten Bauabschnitt die "Regionale Schule Am Wasserturm" neu errichtet. In einem zweiten Bauabschnitt werden die "Grundschule Am Ploggensee" sowie ein Zentralgebäude für den gesamten neuen Campus mit Aula, Mensa, Bibliothek, Fachräumen für Theater, Musik, Sport und Kunst sowie Therapie- und Rückzugsräumen gebaut.

