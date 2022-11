POL-KA: (KA) Bruchsal - Diebe auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen

Karlsruhe (ots) - Am Sonntag den 20. November richtet das Innenministerium Baden-Württemberg zusammen mit dem Kirchlichen Dienst in der Polizei und dem Polizeipräsidium Karlsruhe die diesjährige Ökumenische Gedenkfeier aus. Gemeinsam wird hierbei an die im Dienst getöteten oder tödlich verunglückten Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten sowie Polizeifreiwilligen des ...

mehr