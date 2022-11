Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Ökumenische Gedenkfeier der im Dienst getöteten Polizeibeamten

Am Sonntag den 20. November richtet das Innenministerium Baden-Württemberg zusammen mit dem Kirchlichen Dienst in der Polizei und dem Polizeipräsidium Karlsruhe die diesjährige Ökumenische Gedenkfeier aus. Gemeinsam wird hierbei an die im Dienst getöteten oder tödlich verunglückten Polizeibeamtinnen, Polizeibeamten sowie Polizeifreiwilligen des Landes Baden-Württemberg gedacht.

Die Ansprache hält Herr Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl. Ein Ensemble des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg wird die Veranstaltung musikalisch begleiten.

Zu dem Gedenkgottesdienst sind alle Interessierten aus der Bevölkerung herzlich willkommen.

Die Ökumenische Gedenkfeier findet am Sonntag, 20. November 2022, 15.00 Uhr, in der Stadtkirche "Unsere Liebe Frau" in der Anton-Wetterer-Straße 4, in Bruchsal statt.

