Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Offenbar betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Karlsruhe (ots)

Mitten auf der Bahnhofstraße in Bruchsal stand am Sonntag um 03.20 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw. Als eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bruchsal hinter dem Fahrzeug des Mannes anhielt, beschleunigte diese plötzlich und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße. Die Beamten folgten dem Wagen des 26-Jährigen und hielten ihn kurze Zeit später an. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm offenbar wegen einer vergleichbaren Tat entzogen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille.

Auf den jungen Fahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen einer Trunkenheit im Verkehr zu.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell