POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisiert Auffahrunfall verursacht

Karlsruhe (ots) - Ein Motorradfahrer fuhr am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 36 in Fahrtrichtung Mannheim. Im Bereich der Ausfahrt Neureut-Nord verlor er gegen 14:05 Uhr aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und überschlug sich mehrfach, wobei er sich leicht verletzte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ...

mehr