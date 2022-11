POL-KA: (KA) Oberderdingen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots) - Gleich drei Wohnungseinbrüche in Karlsruher Stadtteilen Karlsruhe wurden am vergangenen Wochenende zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter verschafften sich am Samstagabend gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus im Tullaweg in Grötzingen. Zwischen 18:30 Uhr und 23:00 Uhr gelangten die Einbrecher über eine Leiter an ein Fenster und schlugen dieses gewaltsam ein, um in das Wohnhaus zu gelangen. Im ...

