Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Heranwachsende Ladendiebe gestellt

Northeim (ots)

Hardegsen, Am Gladeberg

Dienstag, 30.08.2022, gegen 19:20 Uhr

Zwei Heranwachsende wurden am gestrigen Abend gegen 19:20 Uhr in einem Einzelhandelsgeschäft am Gladeberg bei einem gemeinschaftlichen Diebstahl erwischt. Die 19 und 20 Jahre alten Männer aus Hardegsen hatten einen Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln und Getränken befüllt, an der Kasse jedoch lediglich zwei Artikel bezahlt. Die Tat wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden die beiden Männer wieder entlassen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell