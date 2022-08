Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Einbeck (ots)

Einbeck / L 572 zwischen Immensen und Sülbeck (rod)

Am Montag, dem 29.08.2022, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein 15-jähriger Einbecker gegen 15.55 Uhr auf dem Radweg an der L 572 zischen Immensen und Sülbeck mit seinem E-Scooter angehalten und kontrolliert, da am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Jugendliche gab an, dass er nicht gewusst habe, dass ein solches Kennzeichen mit dazugehörendem Versicherungsvertrag für einen E-Scooter erforderlich sei. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell