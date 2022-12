Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221229-2: Unbekannte entwenden Jogginghosen - Zeugensuche

Bedburg (ots)

Täter flüchten in Richtung Bedburger Innenstadt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten, ungefähr 35 bis 40 Jahre alten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwochnachmittag (28. Dezember) in Bedburg etwa 20 Jogginghosen entwendet zu haben. Beide hätten eine schlanke Figur und seien circa 175 Zentimeter groß. Zur Tatzeit soll einer der Täter eine blaue Wollmütze, eine blaue Jacke sowie eine Jeanshose getragen haben. Der zweite Unbekannte habe kurze, dunkle Haare und sei mit einer schwarzen Jacke sowie einer bräunlichen Hose bekleidet gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Angaben zur Sache machen können. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 15 Uhr soll eine 64-jährige Zeugin beobachtet haben, wie die zwei Unbekannten die Kleidung von Kleidungsständern im Außenbereich eines Geschäfts in der Bahnhofstraße genommen haben. Danach seien die beiden Männer mit der Kleidung in der Hand zu Fuß in Richtung Bedburger Innenstadt geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

