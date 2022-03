POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Münster/-West (ots) - Unbekannte sind am Montag (21.03.2022) in Wohnungen an der Giebelstraße der Spittastraße und der Schussengasse eingebrochen. An der Giebelstraße öffneten die Täter zwischen 08.30 Uhr und 09.15 Uhr ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und durchwühlten ein Büro. Sie stahlen unter anderem ein E-Bike der Marke Cube sowie eine Spielekonsole und ein ...

