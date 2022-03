Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Münster/-West (ots)

Unbekannte sind am Montag (21.03.2022) in Wohnungen an der Giebelstraße der Spittastraße und der Schussengasse eingebrochen. An der Giebelstraße öffneten die Täter zwischen 08.30 Uhr und 09.15 Uhr ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und durchwühlten ein Büro. Sie stahlen unter anderem ein E-Bike der Marke Cube sowie eine Spielekonsole und ein Notebook im Wert von über 8.000 Euro. An der Spittastraße öffneten Einbrecher zwischen 22.00 Uhr und 22.20 Uhr auf unbekannte Weise eine Tür im Untergeschoss und traten dann eine Zimmertür ein. Anschließend stahlen sie daraus ein Mobiltelefon sowie Bargeld in Höhe von rund 1.000 Euro. In der Schussengasse hebelten unbekannte Täter zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr die Wohnungstür des Mehrfamilienhauses auf. Ob sie etwas stahlen, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell