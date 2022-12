Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221230-2: Kleidercontainer auf Discounterparkplatz angezündet

Hürth (ots)

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Donnerstagnachmittag (29. Dezember) in Hürth einen Container in Brand gesteckt haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 11 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 16.30 Uhr fuhren alarmierte Polizisten zu dem Einsatz an der Ingeborg-Bachmann-Straße. Dort hatten ein oder mehrere Täter den Inhalt eines Kleidercontainers angezündet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Polizisten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. Die Kriminalbeamten des Rhein-Erft-Kreises haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell