Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Kreis Rottweil) Auto kommt auf der Autobahn ins Schleudern (06.09.2022)

Oberndorf (ots)

Einen Unfall auf der Bundesautobahn 81 verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 15.30 Uhr. Eine 79-jährige BMW 320 Fahrerin war in Richtung Stuttgart auf der linken Fahrspur unterwegs und überholte einen Sattelzug. Dabei geriet die Frau mit zwei Rädern ihres BMW auf den linken Grünstreifen, worauf sie die Kontrolle über das Auto verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend zurück auf die Fahrbahn, wo er mit dem Auflieger des Lastwagens kollidierte. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Den Schaden an Auflieger und Leitplanke bezifferte die Polizei auf insgesamt rund 5.000 Euro.

