Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Täterfestnahme nach Einbruch in Sparkasse Illingen

Illingen (ots)

Am Abend des 23.05.22 gegen 22:45 Uhr konnte ein Einbrecher auf frischer Tat in der Sparkassenfiliale Illingen durch einen Zeugenhinweis ertappt werden. Der 18-jährige Täter (albanischer Herkunft), ohne festen Wohnsitz, versteckte sich im Schalterraum, konnte aber durch die Polizei widerstandslos festgenommen werden. Er hatte zuvor an einem Schalter die Schublade abgerissen und somit Zugang zu gerolltem Münzgeld. Bei polizeilichen Maßnahmen im Anschluss wurde ermittelt, dass er für drei weitere Taten im Verlauf des späten Nachmittags am 23.05.22 bis zum Abend in Frage kommt. Darunter eine Sachbeschädigung an KFZ, einem Einbruch in die Takko Filiale in Neunkirchen mit Entwendung von Kleidungsstücken und ein versuchter Einbruch in die Möbel Martin Filiale in NK-Wellesweiler. Weiterhin wurde bekannt, dass er im Zeitraum vom 18.05.22 bis 22.05.22 für weitere Taten saarlandweit als Tatverdächtiger in Betracht kommt, u.a. ein Einbruch in die Lidl-Filiale Bexbach am 22.05.22, bei der er bei Ausübung der Tat festgenommen werden konnte. Infolge dessen wurde durch die PI Homburg angeregt einen Haftantrag zu stellen. Dieser wurde am 23.05.22 von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken abgelehnt. Über die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde am 24.05.22 erneut ein Haftantrag gestellt. Nach Vorführung beim Haftrichter erließ dieser schlussendlich einen U-Haftbefehl. Anschließend erfolgte die Zuführung in die JVA.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell