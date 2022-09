Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Update zur Pressemitteilung vom 01.09.2022 - Rollerfahrer stürzt und verletzt sich - Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls

Singen (ots)

Am Mittwoch, 31.08.2022, ist ein Rollerfahrer bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Georg-Fischer-Straße gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, und insbesondere den Autofahrer, der nach dem Sturz des Rollerfahrers den Rettungsdienst verständigt hat, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Ursprungsmeldung:

Ein Rollerfahrer hat bei einem Sturz auf der Georg-Fischer-Straße am Mittwochnachmittag Verletzungen erlitten. Ein 59 Jahre alter Mann fuhr mit einem BMW auf der Georg-Fischer-Straße in den Kreisverkehr an der Einmündung zur Straße "Im Haselbusch" in Fahrtrichtung Innenstadt ein. Im Kreisverkehr wechselte er auf die linke Fahrspur, auf der bereits ein 54-Jähriger mit einem Roller unterwegs war. Dieser wich dem Auto nach links aus, kam auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht.

