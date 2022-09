Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Rückwärtsfahren Fußgängerin übersehen (06.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Straße "Ob dem Brückle" einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Passantin leicht verletzt. Eine 52-jährige Citroen Fahrerin setzte beim Rangieren ihr Auto zurück. Dabei stieß sie gegen eine 47-jährige Passantin, die in diesem Moment hinter ihrem Auto vorbeilief. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Auto der Unfallverursacherin entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell