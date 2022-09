Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, A81, Lkr. Rottweil) Betrunken auf der Autobahn unterwegs und Unfall verursacht - 20.000 Euro Blechschaden

Sulz am Neckar (ots)

Betrunken auf der Autobahn unterwegs gewesen und einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montagabend auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz. Ein 53-Jähriger fuhr mit einem Mercedes der C-Klasse auf der linken Fahrspur der A81 in Richtung Singen. Eine ebenfalls auf der linken Spur fahrende 39 Jahre alte Frau mit einem Mercedes der G-Klasse wechselte kurz vor dem von hinter kommenden Mercedes auf die rechte Fahrspur. Trotzdem touchierte der Wagen des 53-Jährigen den vorausfahrenden Mercedes am linken Heck. Beide Autos wurden abgewiesen und kamen anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 53-Jährigen Anzeichen auf Alkoholkonsum fest. Ein Test mit einem Wert von über 2 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. An den beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro.

