POL-COE: Dülmen, Merfeld, Bauerschaft/ Zwei Verletzte und Totalschaden

In der Bauerschaft Merfeld sind am Montag (08.08.22) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 11.15 Uhr war eine 49-jährige Autofahrerin aus Reken in der Bauerschaft unterwegs. Als sie an einer Kreuzung in Richtung Merfeld weiterfahren wollte, kam es zur Kollision mit dem Auto eines 60-jährigen Mannes aus Band Bentheim. Mit einem Rettungswagen kam die Frau in ein Krankenhaus. Der Mann wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An beiden Autos entstand Totalschaden.

