POL-COE: Nottuln, B525/ Kontrollen der Polizei

Coesfeld (ots) - Ein 35-jähriger Dülmener ist am Freitag (05.08.22) mit einem Lieferwagen gegen eine Laterne an der Coesfelder Straße gefahren. Er flüchtete vom Unfallort. An seiner Adresse trafen Polizisten auf den Mann. Sie stellten Alkoholgeruch im Atem des Dülmeners fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, sodass der Fahrer zur Polizeiwache Dülmen gebracht ...

mehr