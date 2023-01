Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Böller setzt Baum in Brand

Kaiserslautern (ots)

Ein Silvesterböller hat am Neujahrsmorgen einen Baum in der Altenwoogstraße in Brand gesetzt. Polizei und Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fanden zwei Kinder den nicht abgebrannten Böller in der Mannheimer Straße und nahmen ihn mit. Auf einer Wiesenfläche in der Altenwoogstraße zündeten sie ihn an. Allerdings flog der "Kracher" bei der Explosion in einen Baum in der Nähe - und dieser fing sofort Feuer.

Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungs versuchten nach eigenen Angaben zunächst, die Flammen mit ihren Schuhen auszutreten. Als dies nicht gelang, rannten sie zu einer nahe gelegenen Tankstelle und kauften Wasser, um damit den Brand zu bekämpfen. Weil auch diese Methode nicht den gewünschten Erfolg brachte, setzten die beiden schließlich einen Notruf ab und verständigten Feuerwehr sowie Polizei.

Die Streife traf als erste vor Ort ein und setzte den in der Bordausstattung befindlichen Feuerlöscher ein. Dadurch konnten die Flammen bis auf wenige Glutnester gelöscht werden. Die hinzukommende Feuerwehr übernahm dann das Löschen der Glutnester. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Die beiden Jungs, die ganz offensichtlich nicht mit diesen Folgen gerechnet hatten und sichtlich mitgenommen waren, wurden von ihren Müttern vor Ort abgeholt. |cri

