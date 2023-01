Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht mit blauem Fahrzeug

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Neujahrsmorgen aus der Ebertstraße gemeldet worden. Hier wurde in der Nacht zum 1. Januar ein geparkter Audi A4 von einem Unbekannten gerammt und beschädigt.

Der Audi-Besitzer entdeckte die "Bescherung" am Sonntagmorgen: Sein Pkw, der in Höhe des Hauses Nummer 14 stand, hatte einen frischen Unfallschaden am vorderen Kotflügel. Offenbar war ein anderer Wagen im Vorbeifahren dagegen gestoßen. Vom Verursacherfahrzeug blieben blaue Lackspuren zurück.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen in der Silvesternacht in der Zeit zwischen 0.30 und 8.30 Uhr ein blaues Fahrzeug aufgefallen ist, das möglicherweise in der Sackgasse wendete oder rangierte. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 gern entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell