POL-PPWP: Brand in Garage

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntag aus der Moltkestraße gemeldet worden. Eine Frau hatte am Samstag gegen 17:30 Uhr ihren Hyundai i20 am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 19 abgestellt. Als sie am Sonntag gegen 13 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der vorderen Stoßstange fest. Offenbar war ein anderes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren dagegen gestoßen. ...

mehr