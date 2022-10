PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Gartenhütte aufgebrochen +++ Fahrraddiebstahl an Bahnhof +++ Vandalismus an geparktem Pkw

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Gartenhütte aufgebrochen,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Kiefernweg, 08.10.2022, 20.00 Uhr bis 09.10.2022, 11.00 Uhr

(pa)In Kronberg Oberhöchstadt wurde am Wochenende in eine Gartenhütte eingebrochen. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag betraten Unbekannte den Garten eines im Kiefernweg gelegenen Wohnhauses. Gewaltsam verschafften sie sich anschließend Zugang in die dortige Gartenhütte. Aus dieser entwendeten die Täter ein petrolfarbenes Pedelec der Marke "Bergamont" im Wert von über 3.000 Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein zu melden.

2. Fahrraddiebstahl an Bahnhof,

Steinbach, Bahnstraße, 08.10.2022, 18.00 Uhr bis 09.10.2022, 00.00 Uhr

(pa)Am Bahnhof Weißkirchen/Steinbach kam es am Samstag zum Diebstahl eines Pedelecs. Ein blau-orangenes Elektromountainbike des Herstellers "Haibike" war von seinem Besitzer gegen 18.00 Uhr an einem Fahrradständer abgestellt und angeschlossen worden. Als der Radfahrer gegen Mitternacht zurückkehrte, war sein über 2.000 Euro teures Rad verschwunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0.

3. Vandalismus an geparktem Pkw,

Königstein im Taunus, Forellenweg, 07.10.2022, 15.00 Uhr bis 09.10.2022, 14.00 Uhr

(pa)Einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes in Königstein an einem geparkten Pkw. Ein roter Citroen stand von Freitag- bis Sonntagnachmittag im Forellenweg, als jemand die Heckscheibe ein- und einen der Außenspiegel abschlug. Täterhinweise liegen bislang keine vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell