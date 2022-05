Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Exhibitionist zeigt sich auf Wanderweg

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Montag war eine Frau aus Kempen zu Fuß auf einem Wanderweg an der Knorrstraße in Kaldenkirchen unterwegs. Gegen 13.00 Uhr zeigte sich ihr ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise. Er hatte seine Hose geöffnet und onanierte. Der Mann ist etwa 25-30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkelbraue kurze Haare. Die Kempenerin fuhr nach Hause und informierte die Polizei. Hinweise auf den Exhibitionisten bitte an das KK 1 über die Nummer 02162/377-0. /wg (367)

