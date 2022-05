Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen/Nettetal: Strohballen und alte Bahnschwellen brennen - Kripo sucht Zeugen

Brüggen/Nettetal (ots)

In der Nacht zu Dienstag brannten gegen 04:00 Uhr auf einem Feld zwischen Genholt und Brüggen etwa 50 Strohballen. Feuerwehrkräfte ließen die Ballen kontrolliert abbrennen. Gegen 06.30 wurde der Feuerwehr ein Stapel brennender Eisenbahnschwellen an einem Geh-Radweg Nahe der Straße 'Am Ringofen' in Kaldenkirchen gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die Kripo schließt nach derzeitigem Stand in beiden Fällen eine Selbstentzündung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (366)

