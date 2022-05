Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Sportwagenfahrer flüchtet nach Unfall

Viersen (ots)

Eine 17-Jährige aus Viersen ist am Freitagmorgen, 29. April, bei einem Unfall verletzt worden. Der Unfallfahrer flüchtete.

Die junge Frau war mit ihrem Fahrrad gegen 9.10 Uhr an diesem Morgen auf der Krefelder Straße unterwegs und wollte die Alte Bruchstraße an der Ampel bei Grün überqueren. Demnach müsste der Verkehr, der von der Krefelder Straße aus halbrechts in die Alte Bruchstraße einbiegen wollte, Rot gehabt haben.

Erst als sie bereits dabei war, die Straße zu überqueren, bemerkte die Radfahrerin, dass sich von dort ein Auto näherte, das die Geschwindigkeit nicht verringerte.

Der Autofahrer fuhr die Radfahrerin an. Sie wurde leicht verletzt, am Fahrrad entstand Sachschaden. Anschließend fuhr der Autofahrer weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen Sportwagen, möglicherweise einen Porsche, mit einer auffälligen Speziallackierung in silber-lila handeln.

Wer hat den Unfall am Freitagmorgen beobachtet und kann weitere Angaben machen, oder wer kennt einen Sportwagen mit einer so auffälligen Lackierung? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0./hei (363)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell