In den Leitplanken landete am Dienstag auf der A7 ein 48-Jährige.

Der 48-Jährige fuhr mit seinem Fiat gegen 8.15 Uhr in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Heidenheim übermannte ihn wohl ein Sekundenschlaf. Mit seinem Fiat kam er nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Danach kippte das Fahrzeug um schleuderte weiter nach links in die Mittelleitplanke. Auf beiden Fahrstreifen blieb der Fiat auf der Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Zurück blieb ein Schaden von etwa 10.000 Euro am Fiat. Der Schaden an den Leitplanken beträgt mehrere tausend Euro. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Dennoch entstand ein Rückstauf von etwa drei Kilometern.

