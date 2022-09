Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Umgekippter LKW im Bereich Herrenstraße Saarlouis-Roden

Saarlouis (ots)

Am heutigen Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, kam es im Saarlouiser Ortsteil Roden, im Bereich der Bahnunterführung, zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem LKW (11,5 Tonnen) die Herrenstraße in Fahrtrichtung Dillingen/ Saar und kollidierte mit einem Hydraulikarm mit dem Brückenbauwerk. In Folge der Kollision gerät der LKW ins Kippen, wobei ein entgegenkommender PKW von diesem noch gestreift wird (Fahrt kann fortgesetzt werden). Hiernach kommt der LKW auf der Fahrerseite in Unfallendstellung zum Liegen. Der Fahrer wird lediglich leicht verletzt und kann sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien. In Folge des Verkehrsunfalles musste die Herrenstraße, im Bereich zwischen den Einmündungen Lohestraße bis zur Heiligenstraße, für die gesamte Dauer der Maßnahmen (ca. 4,5 Stunden) voll gesperrt werden. Zur Bergung des LKW musste ein entsprechender Abschleppdienst sowie ein Kranfahrzeug zur Örtlichkeit bestellt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Streckenabschnitt gegen 19:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

