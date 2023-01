POL-PPWP: Kontoauszugsdrucker beschädigt und Widerstand geleistet

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Am Sonntag, den 01.01.2023, gegen 00:20 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann in der Sandhofstraße, Enkenbach-Alsenborn einer Kontrolle unterzogen. Zuvor waren die Beamten wegen eines Streits zwischen einem Paar vor Ort gerufen worden. Während der Sachverhaltsaufnahme kam der Mann mit seinem PKW an die Örtlichkeit zurückgefahren. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann mit 1,69 Promille alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der ...

