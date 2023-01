POL-PPWP: Whiskey gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Mehrere betrunkene Fahrer musste die Polizei in der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen aus dem Verkehr ziehen, beziehungsweise sie davon abhalten, sich in ihrem Zustand ans Steuer zu setzen. Für einige beginnt das neue Jahr nun mit dem Entzug der Fahrerlaubnis oder einer Geldbuße. Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streife in der Spittelstraße ein E-Scooter auf, der mit zwei Personen "besetzt" ...

mehr