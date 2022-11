Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gefährliche Körperverletzung auf Parkplatz - Zwei Männer mit Tritten und Schlägen verletzt

Bünde (ots)

(jd) In der Nacht zu Sonntag (6.11.) gerieten ein 22-jähriger Mann aus Espelkamp sowie ein 25-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf auf einem Parkplatz gegenüber einer Diskothek an der Holzhauser Straße mit bisher unbekannten Personen verbal aneinander. Die Auseinandersetzung trug sich um etwa 2.20 Uhr zu. Nachdem es zunächst zu Streitigkeiten kam, schlugen die bisher Unbekannten plötzlich auf die beiden Männer ein. Diese flogen zu Boden und auch hier ließen die etwa fünf Personen nicht ab und traten und schlugen weiter zu. Dann flüchteten die Unbekannten. Die beiden Männer wurden durch die Schläge und Tritte verletzt, der 25-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zu zwei der unbekannten Personen konnten die beiden Verletzten den hinzugerufenen Polizeibeamten eine Beschreibung geben: Einer der Unbekannten ist etwa 185cm groß, 18 bis 23 Jahre alt und hat blonde, kurze Haare. Er trug einen grauen Pullover und hat ein Muttermal im Gesicht. Eine weitere männliche Person trug einen blauen Pullover, hat dunkle zum Zopf gebundene Haare und einen Drei-Tage-Bart. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dieser Personengruppe machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

