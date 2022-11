Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Gaststätte - Fernseher und Spirituosen entwendet

Enger (ots)

(jd) Eine Zeugin bemerkte am Samstag (5.11.) gegen 16.00 Uhr eine offen stehende Terrassentür einer Gaststätte am Königsbrücker Weg. Der 46-jährige Eigentümer sowie die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass im Obergeschoss der Gastronomie eine Tür, die zum Dachboden führt, gewaltsam geöffnet wurde. Mutmaßlich gelangten der oder die bisher unbekannten Täter über das Dach des Gebäudes auf den Dachboden und brachen dann die Tür zum Obergeschoss auf. Sie entwendeten einer ersten Durchsicht zufolge einen Fernseher und diverse Spirituosen. Der genaue Wert der entwendeten Gegenstände sowie die Höhe des Sachschadens liegen im höheren dreistelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 22. Oktober und dem 5. November. Mögliche Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzten. Hinweise werden telefonisch unter 05221/8880 erbeten.

