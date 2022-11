Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Zigarettenautomaten an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Durch einen lauten Knall wachten Anwohner des Otternbuschwegs am Sonntag (6.11.), um 2.39 Uhr auf. Als sie draußen nach der Ursache sehen wollten, bemerkten sie einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten, neben dem sich zwei männliche Personen befanden. Die beiden bisher Unbekannten haben mutmaßlich eine Detonation herbeigeführt, um an die im Automaten befindlichen Zigaretten zu gelangen. Durch die Zerstörung des Automaten lagen diverse Zigaretten auf dem Gehweg verstreut. Ob und wie viele Zigaretten entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Männer sind zwischen 170 und 180cm groß. Einer der beiden trug zum Tatzeitpunkt eine helle Hose und eine helle Jacke. Außerdem führte einer der beiden eine Umhängetasche mit sich. Die beiden Männer rannten zunächst zu Fuß in Richtung Westring. Eine weitere Anwohnerin sah dann, wie die beiden in ein dort geparktes dunkles Fahrzeug stiegen und flüchteten. Eine erste Nahbereichsfandung, die von den hinzugerufenen Polizeibeamten eingeleitet wurde, verlief negativ. Der entstandene Schaden wird mit rund 10.000 Euro angegeben. Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

