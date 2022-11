Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 31-Jähriger dringt in Wohnung ein - Couragierte Zeugen stellen Täter

Kirchlengern (ots)

(jd) Gestern (2.11.) betrat ein bis dahin unbekannter Mann gegen 10.20 Uhr ein Geschäft an der Elsestraße. Angeblich um Geld aus seinem Pkw zu holen, verließ der Mann zunächst das Geschäft. Der 56-jährige Inhaber hörte wenige Minuten später die Hilferufe einer 81-Jährigen, die in einer an das Geschäft angrenzenden Wohnung lebt. Der Kirchlengeraner sah daraufhin nach dem Rechten und bemerkte, wie der Unbekannte aus der Wohnung rannte. Der Zeuge folgte dem Flüchtigen. Auf die Situation aufmerksam wurde ein 43-jähriger Mann aus Garbsen, der mit seinem Pkw zufällig an dem Geschäft vorbei fuhr und ebenfalls die Hilferufe der Frau hörte. Der Mann fuhr daraufhin mit seinem Pkw hinter dem bis dahin Unbekannten her. Auf einem Grundstück an der Lübbecker Straße gelang es den beiden Zeugen, den Mann einzuholen. Dieser übergab dem 43-Jährigen das Diebesgut aus der Wohnung der 81-Jährigen: Es handelt sich dabei um diverse Schmuckstücke. Den beiden couragierten Zeugen gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festzuhalten. Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen 31-Jährigen ohne festen Wohnsitz. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann dem Polizeigewahrsam Herford zugeführt.

