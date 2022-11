Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Angeblicher Spendensammler entwendet Geldbörse - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwoch (2.11.) klingelte ein ihr unbekannter Mann gegen 16.00 Uhr an der Wohnungstür einer 58-jährigen Bünderin. Der Mann gab sich als Mitarbeiter eines Hilfsdienstes aus, der Spenden für einen guten Zweck sammelt. Die Frau spendete daraufhin 20 Euro und kam mit dem Unbekannten ins Gespräch. Dieser kam etwa eine Stunde später zu der Frau zurück, um das Gespräch fortzusetzen. Die Bünderin bat den Mann daher in ihre Wohnung an der Herforder Straße. In einem kurzen unbeobachteten Moment nahm der Mann die Geldbörse der Frau an sich und verschwand aus der Wohnung. Neben Ausweisdokumenten und Geldkarten befand sich Bargeld im Portemonnaie. Der bisher Unbekannte wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt und 175cm groß. Er hat kurze graue Haare, trug eine weiße Hose und ein weißes Sweatshirt mit einem Aufdruck der Hilfsorganisation. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Mann machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

