POL-HF: Unbekannte gehen Kleintransporter an - Zeugen gesucht

Löhne (ots) - (sud) Am Dienstagmorgen (01.11.2022), gegen 06:30 Uhr, stellte ein Anwohner der Straße "Am Knick" in Löhne-Ort eine unbekannte, männliche Person im Garten fest. Die Person befand sich im Bereich einer Gartenhütte. Nach Ansprache durch den Anwohner entfernte sich die Person in Richtung Obernfeld und dann weiter in unbekannte Richtung. Aus der ...

mehr