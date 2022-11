Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto touchiert Fahrradfahrer - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Enger (ots)

(jd) Gestern (1.11.) fuhr ein 47-jähriger Herforder um etwa 12.50 Uhr mit seinem Rennrad auf der Hiddenhauser Straße in Richtung Hiddenhausen. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Kaiserstraße wurden der Herforder und sein Begleiter, ein 68-jähriger Hiddenhauser, von einem grauen Kastenwagen überholt. Da die beiden Rennradfahrer den Abstand bei diesem Überholmanöver als zu gering erachteten, stellten sie den bisher unbekannten Fahrer an einer roten Ampel zur Rede. Dazu öffneten sie die Beifahrertür des an der Rotlicht zeigenden Ampel wartenden Kastenwagens. Es entstand ein kurzes Wortgefecht zwischen dem etwa 20 bis 30 Jahre alten Autofahrer und den beiden Radfahrern. Im weiteren Verlauf der Hiddenhauser Straße, etwa 50 Meter hinter der Kreuzung, überholte der Kastenwagen erneut die beiden Radfahrer und touchierte dabei den 47-Jährigen an der linken Hand. Der 47-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, der bisher unbekannte Fahrer fuhr weiter. Die beiden Radfahrer informierten die Polizei. Die Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung ein, die jedoch negativ verlief. Auch erste Ermittlungen an der Halteranschrift in Herford nach dem am Unfall beteiligten Fahrer verliefen negativ, die Ermittlungen dauern an.

